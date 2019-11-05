Итоги дня: смерть Татьяны Мамаевой, запрет на смартфоны без российского ПО, спасение 28 человек на пожаре в Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 5 ноября.

Сегодня ночью на 67-м году жизни после тяжелой болезни скончалась известный казанский журналист, корреспондент «Реального времени» Татьяна Мамаева. Причиной смерти стала болезнь.

Руководитель территориального органа Росстата по РТ Наталья Гатауллина заявила, что проведение Всероссийской переписи населения — 2020 на территории Республики Татарстан обойдется в 300 млн рублей. На что именно потратят эти деньги, чем нынешняя перепись будет отличаться от предыдущих и как полученные в ее ходе персональные данные граждан будут защищать от злоумышленников — в материале «Реального времени».

Сегодня специалисты кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ заявили, что Казань ждет так называемая «розовая зима».

Татарстан занял первое место по количеству систем фотовидеофиксации на дорогах. В республике их насчитывается 3,9 тысячи.

Сегодня утром в Казани в многоэтажке на Назарбаева вспыхнул пожар. Из горящего дома спасли 28 человек, из них 13 детей, пятерых из которых доставили в ДРКБ с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения». Не все смогли покинуть здание самостоятельно — пятерых пришлось спасать из окон по пожарным лестницам. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Директор ИФМК КФУ Радиф Замалетдинов предложил провести в 2020 году расширенное выездное заседание Совета при президенте РФ по развитию русского языка на базе Казанского федерального университета. Президент России Владимир Путин поддержал предложение.

Госдума рассматривает законопроект о запрете на продажу гаджетов без российского программного обеспечения. Проект уже одобрен в первом чтении.