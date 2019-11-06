Управление культуры Казани ищет руководителей городских домов культуры

Управление культуры Казани объявило конкурс на включение в резерв управленческих кадров для назначения на должности руководителей городских домов культуры.



Участникам предлагается создать проект-концепцию развития одного из культурных учреждений Казани: ДК «Полимер», ДК железнодорожников, ДК в жилых массивах Вознесенское, Кадышево, Нагорный, а также будущего ДК в жилом массиве Кульсеитово, передает пресс-служба мэрии Казани.

Документы принимаются с 22 ноября по 6 декабря. С 9 по 13 декабря пройдет заочный этап отбора, а с 23 по 27 декабря — очный, в рамках которого участники презентуют и защитят свои проекты перед конкурсной комиссией. Результаты станут известны в течение трех дней после окончания конкурса.

Ранее сообщалось, что в сельском ДК в Нижнекамском районе откроют коворкинг, современную сцену и библиотеку.