Бутина сравнила с пыткой условия содержания в американской тюрьме

Россиянка Мария Бутина в интервью американскому каналу CBS рассказала об условиях содержания заключенных в тюрьмах США. По ее словам, такие условия сравнимы с пыткой.

В частности, Бутина пожаловалась на постоянное нахождение в одиночной камере, отсутствие матрасов и одеял, а также на многочисленных тараканов.

— Это пытка. Ненормально, что человек заперт на 23 или 22 часа в камере в одиночестве. Вы действительно думаете, что за то, что не были поданы бумаги, человек заслуживает 18 месяцев лишения свободы, четырех месяцев в одиночной камере и всех этих испытаний в тюрьме? — приводит слова Бутиной RT.

Бутина отбывала в США заключение по обвинению в «сговоре с целью работы на иностранное правительство». Она вернулась в Россию 26 октября.

