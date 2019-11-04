Соцсети: в казанском «Парк Хаусе» охранник подрался с посетителем

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В ТРК «Парк Хаус» в Казани произошла драка с участием охранника и посетителя. Видеозапись драки опубликовали в социальных сетях.

В казанских телеграм-каналах сообщается, что охранник якобы заподозрил посетителя в краже товара из магазина одежды. Конфликт между посетителем и охранником перерос в противостояние с применением физической силы. О травмах и о том, вызывал ли кто-либо полицию, не сообщается.



Напомним, на минувшей неделе в Казани завели уголовное дело после избиения посетителей бара в центре города.

