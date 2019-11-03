В правительстве рассказали о провале оптимизации здравоохранения в ряде регионов

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах проведена неудачно. Об этом она заявила в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

В свою очередь глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что инфраструктуру поликлиник и больниц «системно никто не трогал с конца 50-х годов», пишут «Вести.ру».

«Модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии», — также отметил первый зампред правительства, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Ранее Министерство здравоохранения России сообщило об уменьшении числа врачей в 55 регионах по итогам 2018 года. Вместе с тем Татарстан признали образцом организации первичной медпомощи.