В правительстве рассказали о провале оптимизации здравоохранения в ряде регионов
Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах проведена неудачно. Об этом она заявила в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
В свою очередь глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что инфраструктуру поликлиник и больниц «системно никто не трогал с конца 50-х годов», пишут «Вести.ру».
«Модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии», — также отметил первый зампред правительства, министр финансов РФ Антон Силуанов.
Ранее Министерство здравоохранения России сообщило об уменьшении числа врачей в 55 регионах по итогам 2018 года. Вместе с тем Татарстан признали образцом организации первичной медпомощи.ОбществоВластьМедицина
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