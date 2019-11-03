Новая школа стоимостью 690 млн рублей появится в Казани на ул. Бондаренко

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана выделит из республиканского бюджета 690 млн рублей на строительство школы на 1 224 места в Казани.

Строительство будет вестись на улице Бондаренко, оно должно быть завершено к 30 августа 2020 года. Начнутся строительные работы 10 декабря 2019 года, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Общая площадь здания образовательного учреждения составит 24,6 тыс. кв. м. От подрядчика также потребуется техническое присоединение к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что в Советском районе Казани также появится новая школа.