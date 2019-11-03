В архиве школы в Бугульминском районе Татарстана произошел пожар
В архиве школы №2 в поселке Карабаш Бугульминского района Татарстана произошел пожар.
До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировался охранник учреждения. Из окон второго этажа валил густой дым. Площадь пожара составила 15 кв. м.
Причиной возгорания стала старая оргтехника. В результате инцидента никто не пострадал, пишет «Татар-информ».Происшествия Татарстан
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