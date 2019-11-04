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День в истории: открытие первого в мире метро, День народного единства, день рождения Талькова

01:24, 04.11.2019
День в истории: открытие первого в мире метро, День народного единства, день рождения Талькова
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 4 ноября. В этот день отмечается:

  • День народного единства России;
  • Праздник Казанской иконы Божией Матери;
  • День освобождения Москвы от польских интервентов;
  • День заботы о себе.

В этот день произошли следующие события:

  • 1493 — экспедиция Христофора Колумба открыла остров Гваделупа;
  • 1890 — в Лондоне открылась первая в мире подземная электрическая дорога — метро;
  • 1946 — в Париже создана ЮНЕСКО;
  • 1993 — в Москве на Красной площади открыт восстановленный Казанский собор.

В этот день родились:

  • 1575 — Гвидо Рени — итальянский живописец, представитель болонского академизма;
  • 1784 — Осип Бове — русский архитектор, знаменитый реконструкцией Москвы после пожара 1812 года;
  • 1812 — Нино Чавчавадзе — грузинская княжна, жена русского драматурга и дипломата Александра Грибоедова;
  • 1894 — Павел Рыбалко — советский военачальник, маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза;
  • 1956 — Игорь Тальков — советский рок-музыкант, певец, автор песен, киноактер.

В этот день умерли:

  • 1847 — Феликс Мендельсон — немецкий композитор, известный как автор «Свадебного марша»;
  • 1912 — Петр Бартенев — русский историк, издатель, библиограф, литературовед;
  • 1995 — Ицхак Рабин — израильский политический деятель, премьер-министр Израиля, нобелевский лауреат.
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