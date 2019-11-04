День в истории: открытие первого в мире метро, День народного единства, день рождения Талькова

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 4 ноября. В этот день отмечается:

День народного единства России;



Праздник Казанской иконы Божией Матери;

День освобождения Москвы от польских интервентов;

День заботы о себе.

В этот день произошли следующие события:

1493 — экспедиция Христофора Колумба открыла остров Гваделупа;

1890 — в Лондоне открылась первая в мире подземная электрическая дорога — метро;

1946 — в Париже создана ЮНЕСКО;



1993 — в Москве на Красной площади открыт восстановленный Казанский собор.

В этот день родились:

1575 — Гвидо Рени — итальянский живописец, представитель болонского академизма;

1784 — Осип Бове — русский архитектор, знаменитый реконструкцией Москвы после пожара 1812 года;

1812 — Нино Чавчавадзе — грузинская княжна, жена русского драматурга и дипломата Александра Грибоедова;

1894 — Павел Рыбалко — советский военачальник, маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза;

1956 — Игорь Тальков — советский рок-музыкант, певец, автор песен, киноактер.

В этот день умерли: