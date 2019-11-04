Сегодня в Татарстане ожидаются снег, мокрый дождь и сильный ветер

В понедельник, 4 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Ночью и утром, местами днем, ожидается снег, мокрый снег, морось и ледяной дождь. На дорогах местами возможно образование гололедицы.

Ветер юго-западный умеренный, порывами до 15—18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем от +4°С до -1°С. В Казани днем ожидается от +2°С до -1°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до -2°С.

