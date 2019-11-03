В Минздраве Татарстана рассказали, сколько человек заболели корью с начала года

Главный специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов рассказал об эпидситуации по кори в Татарстане.

С начала года в республике зарегистрировано пять подтвержденных случаев кори: четыре из них — в Казани, один — в Челнах. Специалист отметил, что все случаи являются завозными, все заболевшие не были привиты от кори по причине отказа.

Кроме того, с конца октября проводятся противоэпидемические мероприятия по двум случаям подозрения на корь у мамы и ее шестилетнего ребенка. Они выезжали заграницу, оба были не привиты против данного заболевания из-за отказа матери.

Врач обратил внимание, что при регистрации случая кори или даже при подозрении проводится вакцинация всех лиц, имевших контакт с больным, не болевших корью ранее, не привитых, не имеющих сведений о прививках против кори, а также лиц, привитых против кори однократно — без ограничения возраста.

По таким показаниям в прошлом году было привито против кори 11,8 тыс. человек, в 2019 году — 802 контактных.

Лопушов напомнил, что корь — это острое инфекционное вирусное заболевание, которое сопровождается лихорадкой, респираторными симптомами, сыпью, поражением конъюнктив. До введения массовой вакцинопрофилактики корь была одной из ведущих причин детской смертности, передает пресс-служба Минздрава РТ.

Ранее сообщалось, что в женских консультациях Казани стартовала кампания по вакцинации беременных против гриппа. Специалисты утверждают, что делать прививки женщинам «в положении» безопасно.