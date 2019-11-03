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В Казани открылся музей памяти жертв политических репрессий

11:01, 03.11.2019 8
В Казани открылся музей памяти жертв политических репрессий
Фото: mtsz.tatarstan.ru

В Казани открылся музей памяти жертв политических репрессий. Он расположен в средней общеобразовательной татарско-русской школе №71 Ново-Савиновского района.

Работа по созданию музея осуществлялась по инициативе и при непосредственном участии председателя организации пенсионеров и инвалидов — жертв политических репрессий Республики Татарстан, передает Минтрудсоцзащиты РТ.

В церемонии открытия приняли участие представители организации.

Ранее сообщалось, что полномочное представительство Татарстана в России завершает работу над Книгой памяти, в которую вошли имена жертв политических репрессий, имеющих отношение к Татарстану. Всего в списке значатся 350 человек.

Всего, по данным Книги памяти, жертвами политических репрессий Татарстана стали 54,7 тысячи человек. В местах заключения погибли 13,9 тысячи, в том числе 5,9 тысячи человек были расстреляны.

ОбществоИсторияКультура Татарстан
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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 03 ноя
    что такое татаро-русская школа... и зачем детям эта история? Не заигрались?
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    Анонимно 03 ноя
    Нужно открывать больше Татарских школ!
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    Анонимно 03 ноя
    Почему Вы ни одной не открыли?
    Только лозунги бросать, да провоцировать?
    Идите устройтесь на работу.
    Хватит бездельничать.
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  • Анонимно 03 ноя
    нужно создать мемориал в центре Казани миллионам жертв голодомора 20х годов и отдельный мемориал жертвам репрессий! там же миллионы погибли!
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    Анонимно 03 ноя
    не нужно... все впереди...
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    Анонимно 03 ноя
    что еще нужно, огласите весь список)
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  • Анонимно 03 ноя
    Нет, надо во первых: стелу поставить метров 100 в высоту!! Ну, чтобы сразу в глаза бросалось. памятник где Ленин, Сталин Берия стоят на головах бедных, несчастных капиталистов и буржуев с вальтерам в руках. А во вторых: оно же и самое главное Солженицына, как святого изобразить, который всех освобождает от кровавого гнета, а сзади него Хрущев который в роли пастыря идет и Горбачев вслед за ними. За всё светлое и хорошее! За реформы, рынок и капитализм !!! Тогда все заживём !
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  • Анонимно 04 ноя
    Дело нужное и важное. Но зачем улыбаться на фоне карты Гулага?
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