В Казани открылся музей памяти жертв политических репрессий

В Казани открылся музей памяти жертв политических репрессий. Он расположен в средней общеобразовательной татарско-русской школе №71 Ново-Савиновского района.

Работа по созданию музея осуществлялась по инициативе и при непосредственном участии председателя организации пенсионеров и инвалидов — жертв политических репрессий Республики Татарстан, передает Минтрудсоцзащиты РТ.

В церемонии открытия приняли участие представители организации.

Ранее сообщалось, что полномочное представительство Татарстана в России завершает работу над Книгой памяти, в которую вошли имена жертв политических репрессий, имеющих отношение к Татарстану. Всего в списке значатся 350 человек.

Всего, по данным Книги памяти, жертвами политических репрессий Татарстана стали 54,7 тысячи человек. В местах заключения погибли 13,9 тысячи, в том числе 5,9 тысячи человек были расстреляны.

