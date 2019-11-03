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Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Татарстана стал лучшим в Поволжье

10:39, 03.11.2019 1
Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Татарстана стал лучшим в Поволжье
Фото: realnoevremya.ru

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Татарстан стал лучшим в Поволжье.

Татарстанские сотрудники ведомства показали высокий результат своей работы и заняли первое место в Поволжье. Ежегодный конкурс среди центров управления Поволжья проводился в Нижнем Новгороде.

Деятельность управлении МЧС оценивалась по десяти основным показателям, в числе которых организация оперативного дежурства, профессиональной подготовки, наличие технических средств управления, оценка автоматизированной информационной системы ЕДДС и т. д.

Второе место в состязании заняло ведомство Нижегородской области, третье досталось у ЦУКС ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщает пресс-служба МЧС РТ.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 ноя
    Может центр и стал, а вот в целом МЧС нет
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