Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Татарстана стал лучшим в Поволжье

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Татарстан стал лучшим в Поволжье.

Татарстанские сотрудники ведомства показали высокий результат своей работы и заняли первое место в Поволжье. Ежегодный конкурс среди центров управления Поволжья проводился в Нижнем Новгороде.

Деятельность управлении МЧС оценивалась по десяти основным показателям, в числе которых организация оперативного дежурства, профессиональной подготовки, наличие технических средств управления, оценка автоматизированной информационной системы ЕДДС и т. д.

Второе место в состязании заняло ведомство Нижегородской области, третье досталось у ЦУКС ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщает пресс-служба МЧС РТ.