В Челнах мужчина прокатил ребенка по проезжей части на санках, привязав их к велосипеду

Фото: скриншот

В Набережных Челнах мужчина прокатил ребенка по проезжей части на санках, привязав их к велосипеду. Видео начали делиться пользователи в соцсетях.

На кадрах показано, как велосипедист переезжает пешеходный переход. Некоторые пользователи оценили поступок мужчины, отметив, что ничего страшного в подобном катании нет.

Другие отреагировали крайне негативно, упрекнув мужчину в несоблюдении правил дорожного движения и в риске жизнью ребенка.