Запуск спутника ГЛОНАСС перенесли на неделю

Запуск навигационного спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк, ранее назначенный на 2 декабря, перенесли на неделю.

«Запуск отложен на 10 декабря», — передает слова источника в ракетно-космической отрасли «РИА Новости».

В «Роскосмосе» отказались комментировать данную информацию. О причинах, которые повлияли на перенос запуска спутника, также не сообщается.

Ранее сообщалось, что программа перевода спутников ГЛОНАСС на отечественные комплектующие рассчитана до 2023 года.