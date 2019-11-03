Запуск спутника ГЛОНАСС перенесли на неделю
Запуск навигационного спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк, ранее назначенный на 2 декабря, перенесли на неделю.
«Запуск отложен на 10 декабря», — передает слова источника в ракетно-космической отрасли «РИА Новости».
В «Роскосмосе» отказались комментировать данную информацию. О причинах, которые повлияли на перенос запуска спутника, также не сообщается.
Ранее сообщалось, что программа перевода спутников ГЛОНАСС на отечественные комплектующие рассчитана до 2023 года.Технологии
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