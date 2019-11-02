В Альметьевск приехал «Научный десант КФУ» — видео

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В детском технопарке «Кванториум» Альметьевска прошла просветительская акция «Научный десант КФУ», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Программу с интеллектуальными играми и викторинами подготовил Музей истории КФУ. Например, институт геологии и нефтегазовых технологий приглашал к участию в квесте «Соберись в маршрут». В ходе него участники должны были за короткое время собраться для прохождения полевого маршрута, взяв с собой лишь самое необходимое.

Также в рамках акции можно было получить консультации приемной комиссии.

Всего подобная акция пройдет в 18 городах Татарстана в честь 215-летия КФУ. Следующий на очереди — Менделеевск.