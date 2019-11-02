В педколледже Челнов прокомментировали сообщения о том, что студенты в общежитии моются по расписанию

Представитель Набережночелнинского педагогического колледжа подтвердил, что в общежитии студенты посещают душевые по расписанию.

По его словам, это связано с тем, что общежитие было построено 30 лет назад и нуждается в капремонте.

«Поэтому если открыть все душевые одновременно, то напор ощутимо уменьшится. Возможности искупаться не будет вообще. Поэтому душевые работают попеременно. Если кто-то не успел искупаться, он может воспользоваться душем на другом этаже», - цитирует представителя колледжа «Татар-информ».

Всего общежитии девять этажей, в каждом блоке имеются по две рабочие душевые кабины.

Ранее студенты колледжа пожаловались в исполком города на то, что в общежитии педагогического колледжа приходится мыться по расписанию. Ключ от душевой выдается только на два с половиной часа, за которые студентам необходимо успеть сходить в душ.