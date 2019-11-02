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Малайзия пригрозила ЕС покупкой российских самолетов

16:11, 02.11.2019 1
Малайзия пригрозила ЕС покупкой российских самолетов
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что страна откажется от покупки европейских самолетов и установит приоритет на российские, если ЕС ограничит экспорт пальмового масла из Малайзии.

«Если вы снижаете или ограничиваете наш импорт, то мы предпримем такие же меры и не будем покупать ваши товары. Мы будем закупать российские самолеты, а не ваши», — приводит ТАСС заявление Мохамада на деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал расследование крушения в Донбассе малайзийского Boeing в 2014 году. По его словам, в докладе Нидерландов о причинах авиакатастрофы ответственность на Россию возлагается без оснований.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 ноя
    Молодцы малазийцы, знают как разговаривать с Европой!
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