Охранника детского сада в Нарьян-Маре, где убили ребенка, арестовали

Суд арестовал охранника детского сада в Нарьян-Маре, где 31 октября был убит шестилетний мальчик.

Он пробудет под стражей два месяца, пишет ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Архангельской области.

Напомним, что 31 октября в Нарьян-Маре в детском саду был убит ребенок. Посторонний мужчина беспрепятственно проник в детский сад, прошел в группу и ударил воспитанника ножом в шею. Мальчик скончался от потери крови. Нападавший дал показания, что он принял ребенка за демона, его арестовали.

Также полицейские задержали охранника, который впустил мужчину в детский сад. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».