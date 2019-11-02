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Происшествия

Охранника детского сада в Нарьян-Маре, где убили ребенка, арестовали

14:57, 02.11.2019
Охранника детского сада в Нарьян-Маре, где убили ребенка, арестовали
Фото: pixabay.com

Суд арестовал охранника детского сада в Нарьян-Маре, где 31 октября был убит шестилетний мальчик.

Он пробудет под стражей два месяца, пишет ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Архангельской области.

Напомним, что 31 октября в Нарьян-Маре в детском саду был убит ребенок. Посторонний мужчина беспрепятственно проник в детский сад, прошел в группу и ударил воспитанника ножом в шею. Мальчик скончался от потери крови. Нападавший дал показания, что он принял ребенка за демона, его арестовали.

Также полицейские задержали охранника, который впустил мужчину в детский сад. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Происшествия
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