День в истории: запуск собаки Лайки в космос, открытие штаб-квартиры ЮНЕСКО, день хранения тайны

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 3 ноября. В этот день отмечается:

День хранения тайны,

Всемирный день косплея,

Праздник культа.

В этот день произошли следующие события:

1812 год — в ходе Отечественной войны 1812 года состоялось сражение под Вязьмой.

1912 год — между Россией и Монголией подписан Договор о дружбе.

1957 год — СССР запустил космический аппарат «Спутник-2» с первым теплокровным живым существом на борту — собакой Лайкой.

1958 год — в Париже состоялось открытие штаб-квартиры ЮНЕСКО.

В этот день родились:

1500 — Бенвенуто Челлини — итальянский ювелир и скульптор.

1887 — Самуил Маршак — советский поэт, переводчик, писатель, редактор.

1895 — Эдуард Багрицкий — советский поэт и переводчик.

1982 — Евгений Плющенко — российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион.

В этот день умерли: