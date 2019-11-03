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День в истории: запуск собаки Лайки в космос, открытие штаб-квартиры ЮНЕСКО, день хранения тайны

01:25, 03.11.2019
День в истории: запуск собаки Лайки в космос, открытие штаб-квартиры ЮНЕСКО, день хранения тайны
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 3 ноября. В этот день отмечается:

  • День хранения тайны,
  • Всемирный день косплея,
  • Праздник культа.

В этот день произошли следующие события:

  • 1812 год — в ходе Отечественной войны 1812 года состоялось сражение под Вязьмой.
  • 1912 год — между Россией и Монголией подписан Договор о дружбе.
  • 1957 год — СССР запустил космический аппарат «Спутник-2» с первым теплокровным живым существом на борту — собакой Лайкой.
  • 1958 год — в Париже состоялось открытие штаб-квартиры ЮНЕСКО.

В этот день родились:

  • 1500 — Бенвенуто Челлини — итальянский ювелир и скульптор.
  • 1887 — Самуил Маршак — советский поэт, переводчик, писатель, редактор.
  • 1895 — Эдуард Багрицкий — советский поэт и переводчик.
  • 1982 — Евгений Плющенко — российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион.

В этот день умерли:

  • 1918 — Александр Ляпунов — русский математик, академик.
  • 1954 — Анри Матисс — французский художник.
  • 2005 — Анна Бурда (Леммингер) — немецкая издательница, создательница журнала «Burda moden».
  • 2003 — Расул Гамзатов — аварский поэт, писатель, публицист, переводчик, Герой Труда.
  • 2010 — Виктор Черномырдин — советский и российский государственный деятель .
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