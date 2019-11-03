День в истории: запуск собаки Лайки в космос, открытие штаб-квартиры ЮНЕСКО, день хранения тайны
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 3 ноября. В этот день отмечается:
- День хранения тайны,
- Всемирный день косплея,
- Праздник культа.
В этот день произошли следующие события:
- 1812 год — в ходе Отечественной войны 1812 года состоялось сражение под Вязьмой.
- 1912 год — между Россией и Монголией подписан Договор о дружбе.
- 1957 год — СССР запустил космический аппарат «Спутник-2» с первым теплокровным живым существом на борту — собакой Лайкой.
- 1958 год — в Париже состоялось открытие штаб-квартиры ЮНЕСКО.
В этот день родились:
- 1500 — Бенвенуто Челлини — итальянский ювелир и скульптор.
- 1887 — Самуил Маршак — советский поэт, переводчик, писатель, редактор.
- 1895 — Эдуард Багрицкий — советский поэт и переводчик.
- 1982 — Евгений Плющенко — российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион.
В этот день умерли:
- 1918 — Александр Ляпунов — русский математик, академик.
- 1954 — Анри Матисс — французский художник.
- 2005 — Анна Бурда (Леммингер) — немецкая издательница, создательница журнала «Burda moden».
- 2003 — Расул Гамзатов — аварский поэт, писатель, публицист, переводчик, Герой Труда.
- 2010 — Виктор Черномырдин — советский и российский государственный деятель .
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