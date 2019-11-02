Тренер «Ак Барса»: «Нефтехимик» будет играть до последнего, у них есть характер»

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко поделился ожиданиями от матча против «Нефтехимика».

— Готовимся к хорошему, быстрому хоккею. «Нефтехимик» выиграл 7 матчей, мы прекрасно понимаем, что они вытащили игры, в которых уступали в счете, тем самым показывая, что у команды есть характер, она будет играть до последнего. Готовимся к тяжелой и напряженной игре. Будет непросто — последние матчи перед паузой всегда такие. Нужно будет сыграть единой командой и помогать друг другу. Если ошибусь я, понимаю, что меня подстрахуют и помогут — команда.

— Каким образом формировали состав под эту задачу?

— Состав не особо изменится по сравнению с прошлым матчем, будут точечные изменения. Но надо, как и всегда, отталкиваться от своей игры. Соперник играет дома, будет активно идти вперед — для нас будет очень важен выход из-под давления, наше взаимодействие. И игровая дисциплина, прежде всего.

— Игра в большинстве не беспокоит?

— Беспокоит, очень беспокоит! Мы работаем. Я отвечаю за игру в большинстве — мы очень тщательно готовимся к каждому сопернику, анализируем. Значит, нужно упростить больше бросать. Разрушать всегда легче, чем создавать. Будем работать над этим компонентом, — считает Горбенко.

Матч между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» состоится сегодня, 2 ноября, в Нижнекамске. Начало матча — в 17.30 по мск.

