Врачи рассказали, почему зимой опасно ходить с голыми щиколотками

Укороченные или подвернутые штаны в холодное время год могут стать причиной развития сосудистых заболеваний и переохлаждении.

«Это не физиологично. Мало того, что это провоцирует простудные заболевания, организм полностью переохлаждается, еще влажность, снег, дождь тоже отрицательно влияют. Плюс, мне кажется, это должно отразиться на голеностопном суставе, вследствие переохлаждения [возможно] появление воспалительных процессов — это артроз, воспаление суставов», — рассказала председатель Ассоциации медицинских журналистов Виктория Шадеркина.

Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа подчеркнула, что ноги должны быть в тепле. Хождение с голыми щиколотками зимой может привести к нарушению кровообращения в ногах.

Также она считает, что мода на укороченные брюки — европейский тренд. Однако в России совершенно другие климатические условия и такая одежда просто им не соответствует.

Эксперт Лиги здоровья нации, врач-оториноларинголог Галина Тарасова отметила, что каждый сам в праве выбирать, какую одежду ему носить, отталкиваясь от личных ощущений и восприятия той или иной температуры. Однако ношение коротких брюк зимой может привести к локальному переохлаждению, пишет ТАСС.

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