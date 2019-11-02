В Челнах мужчина забыл закрыть машину и лишился около полумиллиона рублей

В дежурную часть отдела полиции «Комсомольский» обратился 25-летний челнинец. Он сообщил, что из его машины пропали 440 тыс. рублей.

Мужчина рассказал правоохранителям, что утром привел ребенка в детский сад в Замекелесье и забыл закрыть двери авто. Вернувшись к автомобилю через 15 минут, он обнаружил пропажу денег.

Прибывшие на место происшествия полицейские провели осмотр, изучили записи с уличных камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего и установили личность предполагаемого преступника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее сообщалось, что в Казани женщина отдала мошенникам, представившимся сотрудниками банка, почти 150 тыс. рублей.

