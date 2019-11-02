В Казани пройдет самый крупный турнир «математических боев» в России

В Казани с 5 по 12 ноября пройдет 54-й Уральский турнир юных математиков — самое крупное соревнование по математике в России.

Всего зарегистрировано более 100 команд из Казани, Ижевска, Кирова, Москвы, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Тюмени, Ульяновска, Уфы и других городов России.

Уральский турнир юных математиков — это лично-командное соревнование для учащихся 6-х — 8-х классов. В ходе его проведения состоятся личная и командная олимпиады, интеллектуальные игры, а также культурная программа, передает пресс-служба Минобразования РТ.

Ранее сообщалось, что в Казани состоится чемпионат и первенство Татарстана по керлингу.

