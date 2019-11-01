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Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова отпустили под залог

22:16, 01.11.2019
Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова отпустили под залог
Фото: скриншот

В США экс-главу «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова отпустили под залог.

При этом его дело о депортации по-прежнему находится на рассмотрении в иммиграционном суде, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти США могут выдворить Билалова. В этом случае его выдадут России, объявившей его в розыск.

Билалова и его брата подозревали в хищениях на 5 млрд рублей при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Ранее в октябре он был задержан в своем доме в пригороде Майами иммиграционными службами США. Россиянин «въехал на территорию США по неиммиграционной визе, однако не покинул территорию страны по истечении срока действия разрешения на пребывание».

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