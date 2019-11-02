Россия запустит свою спутниковую систему телефонной связи

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Развертывание спутниковой системы «Гонец» второго поколения начнется в 2024 году. Орбитальная группировка будет насчитывать 28 спутников.

«В новом поколении системы «Гонец» планируется также реализовать функцию спутниковой телефонии на территории России, а учитывая, что сегодня на российском рынке спутниковой телефонии в основном представлены зарубежные компании, такие как Iridium, Globalstar, Inmarsat и Thuraya, решение данной задачи считаем очень важной и своевременной», — сказал первый заместитель генерального директора компании «Гонец» Олег Химочко (цитата по «РИА Новости»).



Ранее «Роскосмос» сообщил о том, что после апреля 2020 года в космос будет запущено пять японских спутников GRUS. Запуск спутников будет осуществлен с космодрома Байконур с помощью самого надежного носителя — ракеты «Союз-2». Производителем спутников, предназначенных для мониторинга поверхности планеты, является корпорация Axelspace.