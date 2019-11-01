Итоги дня: трасса Москва — Казань, распространение режима для самозанятых по всей РФ, «розовая зима»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 1 ноября.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил строительство скоростной платной трассы Москва — Казань. Ожидается, что дорога будет построена к 2027 году, на нее потратят 730 млрд рублей. Проезд по трассе обойдется максимум в 2,5 тыс. рублей для легковых авто и в 6—7 тыс. рублей для грузовых машин.

Налоговый режим для самозанятых будет распространен на все российские регионы ориентировочно с 1 июля 2020 года, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. В настоящее время Минфин подготовил законопроект о расширении зоны этого налогового режима на 19 регионов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура в зимние месяцы на территории страны будут около или выше нормы, а россиян ждет «розовая зима».

Верховный суд России ликвидировал движение «За права человека» по административному иску Министерства юстиции. По мнению ведомства, правозащитная организация нарушила Конституцию РФ и еще несколько российских законов.

ПАО «Татнефть» закрыло сделку купли нефтехимических активов в Тольятти — «СИБУР Тольятти» и «Тольяттисинтез».

ПАО «КАМАЗ» представило нового главного конструктора — директора научно-технического центра (НТЦ), заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ». Им назначен директор по развитию 45-летний Евгений Макаров. Должность главного конструктора с 1995 года занимал 67-летний Данис Валеев. Теперь он перешел на должность советника гендиректора КАМАЗа.