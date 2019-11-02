Сегодня в Татарстане ожидается снег, сильный ветер и до -3 градусов

В субботу, 2 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшой снег. В отдельных районах метель. На дорогах местами возможно образование гололедицы.

Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—17 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем от +1°С до -3°С. В Казани днем ожидается от +1°С до -1°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -1°С до -3°С.