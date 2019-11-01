Амир Мифтахов: «Моя задача — стать первым номером молодежной сборной России»

Вратарь молодежной сборной России и системы казанского «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал свой вызов в национальную команду на суперсерию Canada Russia Series.

«Едем в Канаду представлять страну. В прошлом году сборная выиграла эту суперсерию, было бы здорово продолжить традицию. Среди вратарей в этом году идет хорошая конкуренция. У меня задача, конечно, быть первым номером молодежки. Опыт прошлого чемпионата мира поможет мне, пусть я не играл, но был с командой, видел, как все происходило.

Не знаю, дает ли преимущество вратарю Даниилу Исаеву опыт игры в КХЛ. Я еще не поиграл в КХЛ, к сожалению. Работаю, чтобы туда попасть», — сказал Мифтахов.

Молодежная сборная России с 5 по 15 ноября сыграет в серии матчей против команд канадских молодежных лиг.

Ранее в «Реальном времени» вышло эксклюзивное интервью с Амиром Мифтаховым.