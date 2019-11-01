В МВД Татарстана рассказали о положительной культуре посещения ночных клубов

В Татарстане складывается положительная культура посещения ночных клубов, в них стали меньше употреблять наркотические вещества. Об этом заявил замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Павел Фоминых.

По его словам, ведомство в сентябре — октябре провело крупные мероприятия по выявлению наркопотребителей в клубах. Были проверены порядка 300 посетителей, практически ни у кого не нашли наркотических веществ.

«То есть на сегодняшний день можно говорить, что у нас складывается положительная культура посещения ночных клубов», — отметил Фоминых.

Ранее сообщалось, что в этом году МВД Татарстана перекрыло 40 каналов поставки наркотических веществ.