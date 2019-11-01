В МВД Татарстана рассказали о положительной культуре посещения ночных клубов
В Татарстане складывается положительная культура посещения ночных клубов, в них стали меньше употреблять наркотические вещества. Об этом заявил замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Павел Фоминых.
По его словам, ведомство в сентябре — октябре провело крупные мероприятия по выявлению наркопотребителей в клубах. Были проверены порядка 300 посетителей, практически ни у кого не нашли наркотических веществ.
«То есть на сегодняшний день можно говорить, что у нас складывается положительная культура посещения ночных клубов», — отметил Фоминых.
Ранее сообщалось, что в этом году МВД Татарстана перекрыло 40 каналов поставки наркотических веществ.Общество Татарстан
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