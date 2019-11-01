ГИБДД Казани начала ловить автомобильных «вампиров»

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В Татарстане ГИБДД Казани начала проводить рейды по тонированным автомобилям. Вчера инспекторы поймали 120 «водителей-вампиров».

В отношении водителей были составлены административные протоколы. Как отмечается в официальном аккаунте полка ДПС Казани, в отношении особо дерзких «вампиров» и игнорирующих требования сотрудников полиции были составлены материалы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Однако беременной авто-леди инспекторы в виде исключения помогли снять тонировочную пленку.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что сегодня также проводится аналогичный рейд.