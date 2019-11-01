ЦБ аннулировал лицензию петербургского «Данске банка»
Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского «Данске банка».
Кредитная организация добровольно решила ликвидироваться, говорится в сообщении регулятора. Поэтому в ЦБ было подано соответствующее заявление.
В АО «Данске банк» будет назначена ликвидационная комиссия. По данным регулятора, у банка достаточно активов, чтобы расплатиться с кредиторами.
Ранее сегодня ЦБ отозвал лицензию омского АО «Эксперт Банк».ЭкономикаБанки
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