Следком возбудил уголовное дело об убийстве экс-мэра Киселевска в Кемеровской области

Бывший мэр кузбасского города Киселевска Сергей Лаврентьев был убит в ночь с четверга на пятницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным следствия, Лаврентьев был убит на приусадебном участке собственного дома. Вечером в четверг супруга экс-мэра заметила на улице у дома силуэты двоих людей и сообщила об этом мужу. Он взял ружье и вышел с ним на улицу, после чего женщина услышала несколько выстрелов. Во дворе она обнаружила тела Лаврентьева и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями.

«Следствием отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых попытка совершения разбойного нападения», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области.

Лаврентьев был заместителем мэра Киселевска с 2002 года. Уже на следующий год он стал главой города. Последний раз чиновник был избран в августе 2018 года, но уже в ноябре ушел в отставку.

