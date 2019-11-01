«Синтез» сыграет в Казани с «Астаной»

«Синтез» в рамках чемпионата России по водному поло встретится с казахстанской «Астаной».

Матчи пройдут 2 и 3 ноября в казанском бассейне «Оргсинтез», начало — в 17.00 по мск.

После восьми туров «Синтез» набрал 15 очков и находится на второй строчке турнирной таблицы. У «Астаны» такое количество очков, но в 12 матчах.

Напомним, ранее подопечные тренера Александра Ерышова одержали первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов.