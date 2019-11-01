«Синтез» сыграет в Казани с «Астаной»
«Синтез» в рамках чемпионата России по водному поло встретится с казахстанской «Астаной».
Матчи пройдут 2 и 3 ноября в казанском бассейне «Оргсинтез», начало — в 17.00 по мск.
После восьми туров «Синтез» набрал 15 очков и находится на второй строчке турнирной таблицы. У «Астаны» такое количество очков, но в 12 матчах.
Напомним, ранее подопечные тренера Александра Ерышова одержали первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов.СпортВодные виды спорта Татарстан
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