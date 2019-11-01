Новости спорта

12:14 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Синтез» сыграет в Казани с «Астаной»

09:31, 01.11.2019
«Синтез» сыграет в Казани с «Астаной»
Фото: sintez-kazan.ru

«Синтез» в рамках чемпионата России по водному поло встретится с казахстанской «Астаной».

Матчи пройдут 2 и 3 ноября в казанском бассейне «Оргсинтез», начало — в 17.00 по мск.

После восьми туров «Синтез» набрал 15 очков и находится на второй строчке турнирной таблицы. У «Астаны» такое количество очков, но в 12 матчах.

Напомним, ранее подопечные тренера Александра Ерышова одержали первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов.

СпортВодные виды спорта Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров