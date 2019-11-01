В Британии начали продавать устройство, которое лечит депрессию с помощью электрических разрядов

В Великобритании начали пролдавать устройства, которые с помощью слабых электрических разрядов могут облегчить симптомы депрессии.



Стоит отметить, что похожую технологию разработали и в России. Разработчики отмечают, что их прибор сможет помочь в лечении депрессии, мигрени, хронических болевых синдромов и даже болезни Паркинсона. Предполагается, что небольшой аппарат в металлическом корпусе будет имплантироваться под кожу, а электроды — в головной или спинной мозг. В ближайших планах запустить доклиническое тестирование технологии на лабораторных животных.

Что касается английского устройства, то оно применяет неинвазивный метод лечения — когда на кожу не оказывается хирургического воздействия. Лечение заключается в стимулировании областей передней части мозга с помощью электричества, сообщает New Scientist.

Ранее сотрудники Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН создали генетическую конструкцию, которая подавляет развитие депрессии, влияя на серотониновую систему мозга.