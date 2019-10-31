Итоги дня: убийство ребенка в детсаду Нарьян-Мара, ЧМ-2023 по водным видам спорта в Казани, второе место Татарстана в рейтинге инновационного развития

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 31 октября.

Казань может стать хозяйкой водного мундиаля на два года раньше запланированного. Такую возможность озвучил сегодня на брифинге президент FINA Хулио Маглионе. Столица Татарстана боролась за право проведения ЧМ в 2023 году, но его выиграл Катар, Казани же выпала возможность провести турнир в 2025 году. Однако, по словам Маглионе, наш город может перехватить турнир у конкурента. Подробнее об этом и старте шестого этапа Кубка мира FINA по плаванию — в материале «Реального времени».

Республика Татарстан заняла второе место в рейтинге инновационного развития регионов России, составленном НИУ ВШЭ. Лидером рейтинга стала Москва, также в топ-10 вошли Санкт-Петербург, Томская, Нижегородская, Московская, Свердловская, Новосибирская, Челябинская и Калужская области.

В городе Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе мужчина во время тихого часа проник в детский сад и убил шестилетнего ребенка. Полицейским удалось задержать преступника на месте преступления. Им оказался 36-летний мужчина, который находился в состоянии опьянения.

«Татнефть» сегодня закрыла сделку по покупке топливно-розничного бизнеса Neste в России, состоящего из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге.

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года, кредиты сейчас имеют большинство работающих россиян — 40 млн человек. Общая финансовая нагрузка граждан увеличивается с конца 2017 года, это происходит в основном за счет необеспеченного потребительского кредитования. А по состоянию на 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9%, что является максимумом с начала года.

