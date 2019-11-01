1 ноября в Татарстане осадков не ожидается и до -4 градусов

В пятницу, 1 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах местами возможно образование гололедицы.

Ветер северо-западный с переходом днем на юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем от 0°С до -4°С. В Казани днем ожидается от -1°С до -3°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -1°С до -4°С.