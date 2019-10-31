Ильдар Шиксатдаров: «Переломили черную полосу, сейчас все идет как надо»

Нападающий «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров прокомментировал победу над «Амуром» (4:3 б) и беспроигрышную серию, достигшую отметки в семь матчей.

— Очень нервный получился матч. Как можете прокомментировать?

— Да, достаточно неспокойный, я бы сказал. Опять неважно начали, пропустили ненужные голы, но, слава Богу, отыгрались.

— Почему снова такое начало, как будто проспали первый период?

— Не знаю, наверное, чтобы зрителям было интереснее… Шучу, конечно… Вторую игру уже так неважно начинаем, и я думаю, что мы сделаем из этого выводы. Тем более приедут скоро две сильнейшие команды лиги, с ними такое не пройдет. Самое главное, нам надо будет делать все так, как требует тренер.

— Вы сегодня забили важный гол в матче. Когда на буллиты выходили, чувствовали, что сможете реализовать еще и буллит?

— Когда вышел на лед, просто знал и был готов. Хорошо, что получилось.

— Седьмая победа подряд. Такого в Нижнекамске еще не было. Как настроение у команды сейчас?

— Да, понятное дело, выигрывать всегда приятнее, чем проигрывать. Переломили черную полосу, которая у нас была в начале октября, и сейчас все идет как надо, — приводит слова Шиксатдарова пресс-служба клуба.