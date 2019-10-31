Путин показал кулак на просьбу дать денег на велодорожки

Фото: кадр видео «Россия-24»

Президент ответил жестом на просьбу выделить 451 млн рублей на обустройство велодорожек.

На встрече с активистами в Светлогорске Калининградской области Владимир Путин удивился сумме, которую попросили выделить на обустройство велодорожек.

«Ничего себе у вас велодорожки!» — воскликнул президент и показал кулак на просьбу директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калины. Затем глава государства смягчился и улыбнулся.

«Ничего себе у вас велодорожки!»: Путин жестом ответил на просьбу выделить 451 миллион на велодорожку pic.twitter.com/GfBiRMjBTx — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 31 октября 2019 г.

Отметим, что, несмотря на реакцию, Путин пообещал, что велодорожки по «Куршской косе» все-таки появятся.

Ранее президент России Владимир Путин наградил орденом Почета вице-премьера Татарстана — руководителя аппарата кабмина РТ Шамиля Гафарова.

