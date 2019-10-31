Путин показал кулак на просьбу дать денег на велодорожки
Президент ответил жестом на просьбу выделить 451 млн рублей на обустройство велодорожек.
На встрече с активистами в Светлогорске Калининградской области Владимир Путин удивился сумме, которую попросили выделить на обустройство велодорожек.
«Ничего себе у вас велодорожки!» — воскликнул президент и показал кулак на просьбу директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калины. Затем глава государства смягчился и улыбнулся.
«Ничего себе у вас велодорожки!»: Путин жестом ответил на просьбу выделить 451 миллион на велодорожку pic.twitter.com/GfBiRMjBTx— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 31 октября 2019 г.
Отметим, что, несмотря на реакцию, Путин пообещал, что велодорожки по «Куршской косе» все-таки появятся.
Ранее президент России Владимир Путин наградил орденом Почета вице-премьера Татарстана — руководителя аппарата кабмина РТ Шамиля Гафарова.
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