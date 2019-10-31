Минниханов посетит Белоруссию в декабре

В декабре делегация из Татарстана с Рустамом Миннихановым во главе отправится в Белоруссию. Поездка будет носить деловой характер, планируется подписать ряд соглашений и провести встречи с активом татарских общин, сообщает «РИА Новости».

«На сегодняшний день занимаемся организационной подготовкой насыщенной деловой программы.<...> Планируется подписание нескольких соглашений и встреча с активом татарских общин Республики Беларусь. В настоящее время татарская диаспора в Беларуси насчитывает около 10 тысяч человек», — рассказывает о планах поездки министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

Напоминаем, что на данный момент президент РТ Рустам Минниханов находится в отпуске.