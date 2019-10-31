«Динамо-Казань» по бенди крупно уступила ульяновской «Волге»
«Динамо-Казань» по хоккею с мячом в товарищеском матче разгромно уступила ульяновской «Волге» — 3:8.
В составе казанцев по голу забили Сергей Обухов, Рамиль Ибрагимов и Евгений Корев. У хозяев льда дублями отметились 18-летний Егор Норкин, Александр Степанов и Антон Филимонов.
Напомним, в чемпионате России «Динамо-Казань» стартует 5 ноября матчем в Новосибирске против местного «Сибсельмаша».
«Волга» 8:3 (4:2) «Динамо-Казань»
Голы: Степанов, 3 (1:0); Обухов, 5 (1:1); Ибрагимов, 22 (1:2); Симиргин, 26 (2:2); Филимонов, 27 (3:2); Степанов, 42 (4:2); Корев, 60 (4:3); Филимонов, 68 (5:3); Норкин, 68 (6:3); Норкин, 71(7:3); Галяутдинов, 72 (8:3).
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