Главное к утру: базовая ставка в США, послание Путина и Иннополис в топ-10 вузов

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 31 октября.

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 1,5—1,75%. В этом году американские власти начали снижение ставки впервые за 10 лет.



Стало известно, когда президент РФ Владимир Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию. При этом точные сроки послания главы государства Федеральному собранию не определены.



Университет Иннополис в 2019 году попал в десятку лучших вузов по качеству приема абитуриентов. Он разделил 5—6-е место с университетом ИТМО в рейтинге по приему на бюджетные места.



В Казани у магазина «Бюрократ» после получения 60 тысяч рублей задержан директор АО «Высокогорские коммунальные сети» Руслан Алиев. По версии следствия, эту сумму он получил в качестве взятки.



В Казани закрылась четверть кафе и ресторанов. С начала 2019 года количество мест общественного питания сократилось на 23,8% (1,5 тыс.)



Правительство России утвердило предельные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году. Так, в Татарстане он запланирован на уровне 4%.



Активисты из Казани и Подмосковья написали письмо вице-премьеру Алексею Гордееву и генпрокурору Юрию Чайке. Они попросили представителей власти приостановить строительство мусоросжигательных заводов, объяснив это отказами «РТ-Инвеста» предоставить проекты по предприятиям.

