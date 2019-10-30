КДК отменил красную карточку футболиста «Краснодара» Берга в матче с «Оренбургом»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил красную карточку нападающего «Краснодара» Маркуса Берга, полученную шведом в игре 14-го тура с «Оренбургом» (1:1), сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«От «Краснодара» поступило заявление об отмене красной карточки футболисту Бергу, согласно регламенту, КДК отправил видео и заявления в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. Сегодня мы получили заключение, которое гласит, что судья ошибочно удалил Берга.

КДК принял решение отменить ошибочную красную карточку футболиста «Краснодара» Маркуса Берга на основании заключения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Таким образом, он сможет сыграть в матче следующего тура», — сказал Григорьянц.

В следующем туре «Краснодар» примет у себя дома «Ростов».