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Минобрнауки Татарстана рассказало, чем занять школьников в осенние каникулы

16:21, 30.10.2019
Минобрнауки Татарстана рассказало, чем занять школьников в осенние каникулы
Фото: pixabay.com

Минобрнауки Татарстана составило перечень образовательных, культурных и спортивных мероприятий для школьников на осенние каникулы. Так, в этот период:

  • с 1 по 7 ноября пройдет республиканская профильная смена «Юный турист»;
  • 30 октября во всех муниципальных районах состоится тренировочный экзамен по информатике и ИКТ;
  • с 30 октября по 6 ноября пройдет республиканская профильная смена «Растим патриотов».

Также в осенний период в Татарстане будут работать 145 пришкольных лагерей с общим охватом 6090 детей. Ребята смогут принимать участие в конкурсах и экскурсиях, посвященных ко Дню народного единства, а также принять участие в мастер-классах и олимпиадах.

Вчера стало известно, что Минобрнауки РФ повысило баллы по ЕГЭ для 252 вузов.

Общество Татарстан
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