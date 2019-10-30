Минобрнауки Татарстана рассказало, чем занять школьников в осенние каникулы

Минобрнауки Татарстана составило перечень образовательных, культурных и спортивных мероприятий для школьников на осенние каникулы. Так, в этот период:

с 1 по 7 ноября пройдет республиканская профильная смена «Юный турист»;

30 октября во всех муниципальных районах состоится тренировочный экзамен по информатике и ИКТ;

с 30 октября по 6 ноября пройдет республиканская профильная смена «Растим патриотов».

Также в осенний период в Татарстане будут работать 145 пришкольных лагерей с общим охватом 6090 детей. Ребята смогут принимать участие в конкурсах и экскурсиях, посвященных ко Дню народного единства, а также принять участие в мастер-классах и олимпиадах.

Вчера стало известно, что Минобрнауки РФ повысило баллы по ЕГЭ для 252 вузов.