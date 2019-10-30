Стартовал процесс о попытке купить должность главы МВД Дагестана за $2 млн
В Москве начались слушания по делу Магомеда Хизриева, рассчитывающего купить должность министра внутренних дел Дагестана за $2 млн. Следствие переквалифицировало обвинение из посредничества во взятке в мошенничество.
Согласно материалам дела, изначально бывший начальник оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомед Хизриев хотел заплатить $6 млн, но потом эта сумма снизилась в три раза.
Деньги проходили через длинную цепочку посредников, пишет «Коммерсант». Оборвалась она на троих «решалах», среди которых Гор Чудопалов. Он признал вину и дал показания на остальных.ПроисшествияОбществоВласть
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