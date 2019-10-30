Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -1 градуса

В среду, 30 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами на западе республики снег, мокрый снег.

Ветер юго-восточный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем от +4°С до -1°С. В Казани днем ожидается от +2°С до 4°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до +2°С.

Ранее Гидрометцентр РТ сообщил о существенном ухудшении погодных условий на территории Татарстана с 29 октября по 2 ноября. Это связано с выходом на Европейскую территорию России североатлантических циклонов.