Новости общества

01:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Опрос: сколько путешественники готовы потратить в новогодние праздники

20:17, 29.10.2019
Опрос: сколько путешественники готовы потратить в новогодние праздники
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

В новогодние праздники в расчете на семью из трех человек 37% путешественников планируют потратить менее 5 тыс. рублей. Об этом говорится в результатах опроса сервиса Туту.ру (есть в распоряжении «Реального времени».

В эту сумму входят все новогодние траты: поездки куда-либо, праздничный стол и подарки. В опросе, который проходил в середине октября, приняли участие около 3,4 тыс. респондентов.

От 5 до 10 тыс. рублей рассчитывают потратить 24% опрошенных. Еще 16% готовы выложить в новогодние праздники от 10 до 20 тыс. рублей.

Больше всего — свыше 200 тыс. рублей — планируют потратить 9% опрошенных путешественников.

Ранее сервис Biletix опубликовал результаты опроса о том, где россияне хотели бы провести новогодние каникулы. Среди популярных российских направлений оказалась Казань.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров