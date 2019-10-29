Опрос: сколько путешественники готовы потратить в новогодние праздники

В новогодние праздники в расчете на семью из трех человек 37% путешественников планируют потратить менее 5 тыс. рублей. Об этом говорится в результатах опроса сервиса Туту.ру (есть в распоряжении «Реального времени».

В эту сумму входят все новогодние траты: поездки куда-либо, праздничный стол и подарки. В опросе, который проходил в середине октября, приняли участие около 3,4 тыс. респондентов.

От 5 до 10 тыс. рублей рассчитывают потратить 24% опрошенных. Еще 16% готовы выложить в новогодние праздники от 10 до 20 тыс. рублей.

Больше всего — свыше 200 тыс. рублей — планируют потратить 9% опрошенных путешественников.

Ранее сервис Biletix опубликовал результаты опроса о том, где россияне хотели бы провести новогодние каникулы. Среди популярных российских направлений оказалась Казань.