День в истории: штурм Севастополя, «Царь-бомба» СССР, жертвы политических репрессий
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 30 октября. В этот день отмечается:
- День памяти жертв политических репрессий.
- День основания Российского военно-морского флота.
- День инженера-механика.
- День тренера.
В этот день произошли следующие значимые события:
- 1653 — в России вышел указ об отмене смертной казни для воров и разбойников.
- 1696 — Боярская дума по настоянию Петра I приняла решение о создании регулярного военно-морского флота России.
- 1888 — Джон Лауд получил патент на шариковую ручку.
- 1905 — император Николай II вводит в России «Манифест 17 октября».
- 1907 — русский физик Б. Розинг в ответ на поданную им 25 июля заявку получил патент №18076 на «Способ электрической передачи изображений на расстояние», то есть телевидение.
- 1918 — Османская империя подписала соглашение о прекращении огня, положив конец Первой мировой войне на Ближнем Востоке.
- 1937 — астероид Гермес приблизился к Земле на расстояние всего 780 тыс. км.
- 1938 — в США на радиостанции CBS состоялась трансляция радиоверсии фантастического романа Герберта Уэллса «Война миров», стилизованная под прямой репортаж с места событий. Многие американцы поверили в реальность событий, что вызвало невиданную панику. Режиссером радиопостановки был Орсон Уэллс.
- 1941 — Великая Отечественная война: начался первый штурм Севастополя.
- 1941 — Вторая мировая война: Франклин Делано Рузвельт одобрил выделение 1 миллиарда долларов в качестве помощи Советскому Союзу.
- 1961 — СССР произвел взрыв самой мощной бомбы в мировой истории: 58-мегатонная водородная бомба («Царь-бомба») была взорвана на полигоне на острове Новая Земля. Никита Хрущев пошутил, что первоначально предполагалось взорвать 100-мегатонную бомбу, но заряд уменьшили, чтобы не побить все стекла в Москве.
- 1990 — на Лубянской площади в Москве установлен Соловецкий камень в память о жертвах политических репрессий.
В этот день родились:
- 1899 — Надежда Мандельштам (ум. 1980), русская писательница, мемуаристка, лингвист, преподаватель, жена Осипа Мандельштама.
- 1908 — Дмитрий Устинов (ум. 1984), советский военный и государственный деятель, Маршал Советского Союза, 11-кратный кавалер ордена Ленина.
- 1917 — Николай Огарков (ум. 1994), начальник Генштаба Вооруженных Сил СССР (1977—1984), Маршал Советского Союза.
- 1953 — Александр Полещук, летчик-космонавт РФ, Герой России.
- 1957 — Александр Лазуткин, летчик-космонавт РФ, Герой России.
- 1960 — Диего Марадона, аргентинский футболист и тренер, чемпион мира (1986).
- 1981 — Иванка Трамп, фотомодель, писательница, дочь президента США Д. Трампа.
В этот день умерли:
- 1823 — Эдмунд Картрайт (р. 1743), английский изобретатель механического ткацкого станка.
- 1910 — Анри Жан Дюнан (р. 1828), швейцарский филантроп, инициатор создания международного общества «Красный Крест», первый лауреат Нобелевской премии мира (1901).
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