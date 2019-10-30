День в истории: штурм Севастополя, «Царь-бомба» СССР, жертвы политических репрессий

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 30 октября. В этот день отмечается:

День памяти жертв политических репрессий.

День основания Российского военно-морского флота.

День инженера-механика.

День тренера.

В этот день произошли следующие значимые события:

1653 — в России вышел указ об отмене смертной казни для воров и разбойников.

1696 — Боярская дума по настоянию Петра I приняла решение о создании регулярного военно-морского флота России.

1888 — Джон Лауд получил патент на шариковую ручку.

1905 — император Николай II вводит в России «Манифест 17 октября».

1907 — русский физик Б. Розинг в ответ на поданную им 25 июля заявку получил патент №18076 на «Способ электрической передачи изображений на расстояние», то есть телевидение.

1918 — Османская империя подписала соглашение о прекращении огня, положив конец Первой мировой войне на Ближнем Востоке.

1937 — астероид Гермес приблизился к Земле на расстояние всего 780 тыс. км.

1938 — в США на радиостанции CBS состоялась трансляция радиоверсии фантастического романа Герберта Уэллса «Война миров», стилизованная под прямой репортаж с места событий. Многие американцы поверили в реальность событий, что вызвало невиданную панику. Режиссером радиопостановки был Орсон Уэллс.

1941 — Великая Отечественная война: начался первый штурм Севастополя.

1941 — Вторая мировая война: Франклин Делано Рузвельт одобрил выделение 1 миллиарда долларов в качестве помощи Советскому Союзу.

1961 — СССР произвел взрыв самой мощной бомбы в мировой истории: 58-мегатонная водородная бомба («Царь-бомба») была взорвана на полигоне на острове Новая Земля. Никита Хрущев пошутил, что первоначально предполагалось взорвать 100-мегатонную бомбу, но заряд уменьшили, чтобы не побить все стекла в Москве.

1990 — на Лубянской площади в Москве установлен Соловецкий камень в память о жертвах политических репрессий.

В этот день родились:

1899 — Надежда Мандельштам (ум. 1980), русская писательница, мемуаристка, лингвист, преподаватель, жена Осипа Мандельштама.

1908 — Дмитрий Устинов (ум. 1984), советский военный и государственный деятель, Маршал Советского Союза, 11-кратный кавалер ордена Ленина.

1917 — Николай Огарков (ум. 1994), начальник Генштаба Вооруженных Сил СССР (1977—1984), Маршал Советского Союза.

1953 — Александр Полещук, летчик-космонавт РФ, Герой России.

1957 — Александр Лазуткин, летчик-космонавт РФ, Герой России.

1960 — Диего Марадона, аргентинский футболист и тренер, чемпион мира (1986).

1981 — Иванка Трамп, фотомодель, писательница, дочь президента США Д. Трампа.

В этот день умерли: