День в истории: 95 тезисов Мартина Лютера, перезахоронение Сталина, Хеллоуин

Фото: «Реальное время»

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 31 октября. В этот день отмечаются:

Хеллоуин — ночь накануне Дня всех святых;

День сурдопереводчика;

День работников СИЗО и тюрем.

В этот день произошли следующие значимые события:

1517 — Мартин Лютер прикрепил 95 тезисов к двери церкви в Виттенберге и тем самым положил начало дискуссий о роли Римско-католической церкви в епитимии, роли папы и практике продажи индульгенций.

1892 — Артур Конан Дойль опубликовал книгу «Приключения Шерлока Холмса».

1922 — чернорубашечники Муссолини вошли в Рим и прошли торжественным маршем перед королевским дворцом. Завершение фашистской революции в Италии и официальное начало фашистской эры.

1941 — завершено сооружение национального мемориала США на горе Рашмор

1943 — постановлением ГКО №4479, на вооружение Красной армии был принят ИС-2.

1956 — Суэцкий кризис: Великобритания и Франция начали бомбить Египет с целью заставить его открыть Суэцкий канал.

1958 — Борис Пастернак написал письмо Никите Хрущеву

1961 — тело И.В. Сталина было убрано из мавзолея Ленина.

1984 — премьер-министр Индии Индира Ганди была убита своими сикхскими телохранителями.

1985 — образована советская и российская группа «Ария», играющая в жанре хеви-метал.

1999 — катастрофа Boeing 767 компании Egypt Air в Атлантическом океане у американского побережья, погибли 217 человек.

2000 — Катастрофа Boeing 747 в Тайбэе (Китайская Республика), погибли 83 из 179 человек на борту.

2007 — взрыв автобуса в Тольятти, восемь человек погибло, более 50 ранено. Основная версия произошедшего — неосторожное обращение со взрывчаткой.

2011 — согласно расчетам Фонда народонаселения ООН, на Земле родился семимиллиардный житель.

2015 — произошла авиакатастрофа над Синайским полуостровом

2018 — в Индии открыта самая высокая статуя на планете — Статуя Единства.

В этот день родились:

1451 — Христофор Колумб, испанский мореплаватель и открыватель новых земель.

1835 — Адольф фон Байер (ум. 1917), немецкий химик-органик, лауреат Нобелевской премии (1905).

1853 — Николай Кибальчич (казнен в 1881), русский революционер, народоволец, изобретатель, участник покушения на Александра II.

1920 — Хельмут Ньютон (ум. 2004), немецкий и австралийский фотограф и фотохудожник, один из самых скандальных в мире.

1930 — Майкл Коллинз, американский летчик-испытатель и астронавт, член экипажа «Аполлона-11».

1953 — Александр Новиков, советский и российский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон.

1961 — Питер Джексон, новозеландский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер.

1963 — Микки Ди, барабанщик английской метал-группы Motörhead.

1970 — Линн Берггрен, шведская певица, бывшая участница группы Ace of Base.

В этот день умерли: