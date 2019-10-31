День в истории: 95 тезисов Мартина Лютера, перезахоронение Сталина, Хеллоуин
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 31 октября. В этот день отмечаются:
- Хеллоуин — ночь накануне Дня всех святых;
- День сурдопереводчика;
- День работников СИЗО и тюрем.
В этот день произошли следующие значимые события:
- 1517 — Мартин Лютер прикрепил 95 тезисов к двери церкви в Виттенберге и тем самым положил начало дискуссий о роли Римско-католической церкви в епитимии, роли папы и практике продажи индульгенций.
- 1892 — Артур Конан Дойль опубликовал книгу «Приключения Шерлока Холмса».
- 1922 — чернорубашечники Муссолини вошли в Рим и прошли торжественным маршем перед королевским дворцом. Завершение фашистской революции в Италии и официальное начало фашистской эры.
- 1941 — завершено сооружение национального мемориала США на горе Рашмор
- 1943 — постановлением ГКО №4479, на вооружение Красной армии был принят ИС-2.
- 1956 — Суэцкий кризис: Великобритания и Франция начали бомбить Египет с целью заставить его открыть Суэцкий канал.
- 1958 — Борис Пастернак написал письмо Никите Хрущеву
- 1961 — тело И.В. Сталина было убрано из мавзолея Ленина.
- 1984 — премьер-министр Индии Индира Ганди была убита своими сикхскими телохранителями.
- 1985 — образована советская и российская группа «Ария», играющая в жанре хеви-метал.
- 1999 — катастрофа Boeing 767 компании Egypt Air в Атлантическом океане у американского побережья, погибли 217 человек.
- 2000 — Катастрофа Boeing 747 в Тайбэе (Китайская Республика), погибли 83 из 179 человек на борту.
- 2007 — взрыв автобуса в Тольятти, восемь человек погибло, более 50 ранено. Основная версия произошедшего — неосторожное обращение со взрывчаткой.
- 2011 — согласно расчетам Фонда народонаселения ООН, на Земле родился семимиллиардный житель.
- 2015 — произошла авиакатастрофа над Синайским полуостровом
- 2018 — в Индии открыта самая высокая статуя на планете — Статуя Единства.
В этот день родились:
- 1451 — Христофор Колумб, испанский мореплаватель и открыватель новых земель.
- 1835 — Адольф фон Байер (ум. 1917), немецкий химик-органик, лауреат Нобелевской премии (1905).
- 1853 — Николай Кибальчич (казнен в 1881), русский революционер, народоволец, изобретатель, участник покушения на Александра II.
- 1920 — Хельмут Ньютон (ум. 2004), немецкий и австралийский фотограф и фотохудожник, один из самых скандальных в мире.
- 1930 — Майкл Коллинз, американский летчик-испытатель и астронавт, член экипажа «Аполлона-11».
- 1953 — Александр Новиков, советский и российский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон.
- 1961 — Питер Джексон, новозеландский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер.
- 1963 — Микки Ди, барабанщик английской метал-группы Motörhead.
- 1970 — Линн Берггрен, шведская певица, бывшая участница группы Ace of Base.
В этот день умерли:
- 1905 — убит Николай Бауман (р. 1873), уроженец Казани, российский революционер-большевик.
- 1925 — Макс Линдер (р. 1883), французский актер-комик, сценарист и режиссер немого кино.
- Михаил Фрунзе (р. 1885), российский революционер, полководец Красной армии.
- 1926 — Гарри Гудини (р. 1874), американский иллюзионист.
- 2009 — Цянь Сюэсэнь (р. 1911), китайский ракетостроитель, основатель космической программы КНР.
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