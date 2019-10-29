Главное к утру: преемник аль-Багдади, детская преступность в Татарстане и простой на АвтоВАЗе
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро 29 октября.
СМИ назвали главного кандидата в лидеры ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»). Им является бывший иракский военный Абдулла Кардаш, известный также как Профессор.
Прокуратура Татарстана обратила внимание на резкий рост преступности среди несовершеннолетних. За 9 месяцев 2019 года в республике зарегистрировано более 680 преступлений, совершенных подростками и детьми.
АвтоВАЗ введет двухдневный простой на сборочных предприятиях. Он будет действовать 31 октября и 1 ноября.
Российские ретейлеры пожаловались на массовые отказы в лицензиях на продажу алкоголя. Они могут потерять до 15% выручки.
Apple представила новые наушники AirPods Pro. Они поступят в продажу в ноябре. Гаджет будет работать дольше и получит активную систему шумоподавления.
Следком Татарстана возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в реабилитационном центре «Тервейс» на ул. Бутлерова в Казани.
Верховный суд РФ признал недействительной сделку по выводу недвижимости из «Новой нефтехимии» Роберта Мусина. Для этого была учреждена компания «Девять А», получившая здание за 340,37 млн рублей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым