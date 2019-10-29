Главное к утру: преемник аль-Багдади, детская преступность в Татарстане и простой на АвтоВАЗе

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро 29 октября.

СМИ назвали главного кандидата в лидеры ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»). Им является бывший иракский военный Абдулла Кардаш, известный также как Профессор.



Прокуратура Татарстана обратила внимание на резкий рост преступности среди несовершеннолетних. За 9 месяцев 2019 года в республике зарегистрировано более 680 преступлений, совершенных подростками и детьми.



АвтоВАЗ введет двухдневный простой на сборочных предприятиях. Он будет действовать 31 октября и 1 ноября.



Российские ретейлеры пожаловались на массовые отказы в лицензиях на продажу алкоголя. Они могут потерять до 15% выручки.



Apple представила новые наушники AirPods Pro. Они поступят в продажу в ноябре. Гаджет будет работать дольше и получит активную систему шумоподавления.



Следком Татарстана возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в реабилитационном центре «Тервейс» на ул. Бутлерова в Казани.



Верховный суд РФ признал недействительной сделку по выводу недвижимости из «Новой нефтехимии» Роберта Мусина. Для этого была учреждена компания «Девять А», получившая здание за 340,37 млн рублей.

