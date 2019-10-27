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Арабский телеканал назвал возможных преемников аль-Багдади

15:57, 27.10.2019
Арабский телеканал назвал возможных преемников аль-Багдади
Фото: businessinsider.com

Арабский телеканал Al Mayadeen назвал тех, кто может сменить Абу Бакра аль-Багдади в качестве главаря ИГИЛ (старое название запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»).

По версии журналистов, руководить группировкой могут два ближайших соратника лидера: террористы Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи и Абу Осман аль-Фаранси.

Телеканал утверждает, что американские военные планировали провести операцию по ликвидации аль-Багдади 5 дней назад. Однако спецназ не мог начать действовать из-за присутствия женщин в окружении лидера ИГ.

Ранее журнал Newsweek сообщил, что в субботу во время спецоперации в провинции Идлиб был уничтожен главарь «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади.

Общество
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